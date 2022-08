Governo do Rio usou também Uerj para empregar aliados políticos com folhas secreta

Pelo menos 11 secretarias ou órgãos do governo transferiram R$ 593,6 milhões para a Universidade Estadual do Rio em 2022 edit

Apoie o 247

ICL

247 - O governo do estado do Rio de Janeiro, comandado atualmente por Cláudio Castro (PL), usou a Universidade Estadual do Rio (UFRJ), para aplicar dinheiro nas folhas de pagamento secretas, sem transparência. De acordo com informações publicadas neste sábado (13) pelo portal Uol, 11 secretarias ou órgãos do governo transferiram R$ 593,6 milhões para a Uerj em 2022 para 18 projetos com folhas de pagamento sem transparência.

Parte dos R$ 593,6 milhões vinha sendo usada para pagamentos na boca do caixa, com retirada do dinheiro em espécie.

Ao menos um dos programas da Uerj contratou aliados políticos do deputado estadual Rodrigo Bacellar (PL), braço direito de Cláudio Castro e líder do governo na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governo do Rio questionou o valor de R$ 593,6 milhões e afirmou que as transferências para a Uerj neste ano são de R$ 448 milhões. De acordo com o Executivo, "os valores das mencionadas descentralizações [transferências] não se resumem a pagamento de pessoal" e envolvem licitações de serviços e compras de materiais e imóveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governo diz que o Portal da Transparência da Uerj "já está sendo totalmente revisto, sendo em breve abastecido com detalhamento atualizado de todos os projetos".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Uerj disse que os programas são "na condição de iniciativas de inovação, ensino, pesquisa e extensão universitária", seguindo legislações estadual e federal. "Todos os projetos são objeto de prestação de contas ao fim de cada ano, tendo, sempre, todas as suas contas aprovadas no Conselho de Curadores e Auditoria Interna da Uerj, além do Tribunal de Contas do Estado".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.