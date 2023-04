Governo envia reforço policial à área central de São Paulo após saques em farmácia e mercado, assista

Apoie o 247

247 - Na última sexta-feira (7), dezenas de pessoas invadiram uma farmácia e um mercado na área central de São Paulo, realizando saques e levando vários produtos. As imagens das câmeras de segurança registraram a ação, assista abaixo; a confusão somente foi controlada com a chegada da Guarda Municipal Metropolitana e da Polícia Militar.

Essa farmácia fica na esquina da minha casa. Isso foi hoje. Centro de SP virou isso aqui... pic.twitter.com/sTtKFOY2Fj April 7, 2023

A fim de aumentar a segurança na área central da cidade, a Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP) informou que reforçou a presença policial no local, de acordo com o portal g1. A Polícia Militar está realizando buscas para identificar outros possíveis autores de invasões a estabelecimentos comerciais na região.

De acordo com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), os responsáveis pelos saques seriam usuários de drogas da Cracolândia. No vídeo registrado na farmácia, é possível observar um dos funcionários e uma cliente fugindo assim que percebem a invasão. O grupo que promoveu os saques saiu do local com vários produtos em mãos.

Confira a nota da prefeitura

"A Secretaria Municipal de Segurança Urbana informa que a Guarda Civil Metropolitana participou, hoje (7), em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil e a Subprefeitura da Sé, de uma ação de zeladoria urbana e desobstrução das vias públicas, que são realizadas diariamente na região.

A GCM atua na proteção dos agentes públicos durante a execução dos serviços municipais, além de também promover a desobstrução das vias públicas, para garantir a livre circulação de pedestres e veículos.

Durante a ação, um grupo de pessoas invadiu uma drogaria, saqueando alguns produtos da loja. A GCM imediatamente controlou a situação.

Não houve confrontos, nem feridos, nem condução de pessoas ao DP por parte da GCM."

