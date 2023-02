Governo Federal anuncia liberação de R$ 2 milhões para ajudar as vítimas do temporal no Litoral de São Paulo

Apoie o 247

247 - O ministro de Portos e Aeroportos Márcio França (PSB) anunciou a liberação de R$ 2 milhões para que o Governo de São Paulo e as prefeituras das cidades do Litoral Norte, entre elas Bertioga, possam ajudar as vítimas do temporal desde a tarde de sábado (18).

"O presidente Lula me ligou, hoje é domingo de Carnaval, para falar sobre a emergência de São Sebastião. Ele pediu para que agíssemos depressa, nós pedimos ao secretário nacional de portos Fabrizio Pierdomênico que falasse com o Porto de Santos e a autoridade portuária acaba de liberar R$ 2 milhões", disse França.

O também ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), afirmou que o governo federal está acompanhando a grave situação no Litoral Norte de São Paulo, após temporal que já vitimou 19 pessoas, fechou estradas e cancelou o Carnaval.

"Estamos acompanhando a situação do litoral norte de São Paulo, que foi fortemente afetado pelas chuvas dessa madrugada. A @defesacivilbr já foi acionada e vai ajudar no socorro à população. Amanhã, o ministro @waldezoficial e equipe visitarão as áreas afetadas", informou o ministro por meio de sua página no Twitter.

Nas últimas 24 horas as fortes chuvas provocaram mortes e estragos em várias regiões de São Paulo, principalmente no litoral. Os temporais causaram alagamentos, deslizamentos, deixaram centenas de pessoas desabrigadas e interditaram pelo menos três rodovias.

Emergência em São Sebastião ( SP)

