Governo federal diz ter enviado R$ 60 milhões a cidades do litoral de SP

247 - O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, disse nesta sexta-feira (24) que o governo federal liberou R$ 60 milhões às cidades do litoral paulista atingidos pelas chuvas do último fim de semana.

Ainda não é possível saber o valor total necessário para a reconstrução e as ações de emergência. Os prefeitos devem ir a Brasília daqui a 15 dias para discutir o que o governo federal conseguirá atender. "O governo federal não colocou limites para poder ajudar. Desde o início do programa [de apoio aos estragos da chuva], nós já colocamos R$ 60 milhões em investimentos aqui no litoral de São Paulo", disse França.

"Certamente vai aumentar muito mais, porque só o navio que chegou ontem tem mil homens. E cada vez que eles [homens das Forças Armadas] se deslocam, esse valor não é tirado do orçamento das Forças Armadas: toda essa conta vai para o ministro Waldez pagar depois, reembolsar pela Defesa Civil o deslocamento dos militares, porque não tem previsão no orçamento deles esse deslocamento", acrescentou.

