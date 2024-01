Governo federal reconhece emergência no Rio após fortes chuvas

Apoie o 247

247 - O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu oficialmente a situação de emergência na cidade do Rio de Janeiro devido às fortes chuvas que atingem o estado desde sábado (13). A decisão, publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (15), foi tomada em resposta aos impactos causados pelas chuvas.

O ministro Waldez Góes, juntamente com a Defesa Civil Nacional, está coordenando as operações de socorro e resposta desde os primeiros registros da tempestade. O ministro afirmou que está em contato com o prefeito Eduardo Paes e que a Defesa Civil Nacional está pronta para agir rapidamente. "A população do Rio de Janeiro não ficará sem assistência", garantiu Góes.

Desde o início das chuvas, foram registradas 12 mortes em todo o estado: duas na capital, três em Nova Iguaçu, duas em São João de Meriti, três em Duque de Caxias e uma em Belford Roxo. O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, chegou ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira para coordenar as ações de resposta.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) atendeu cerca de 230 ocorrências relacionadas às chuvas em todo o estado. As equipes da Defesa Civil Estadual estão em contato constante com as prefeituras, oferecendo suporte e assistência necessários.

O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) segue monitorando as condições meteorológicas e os níveis de chuva, emitindo alertas para os municípios conforme necessário para garantir a segurança da população.

