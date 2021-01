Governo João Doria adere a programa de escolas cívico-militares de Bolsonaro

247 - A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo abrirá a chamada para selecionar escolas interessadas em adotar o modelo cívico-militar proposta pelo governo Jair Bolsonaro. O deputado estadual Tenente Coimbra (PSL) anunciou a adesão, o que foi confirmado pela pasta.

Duas unidades da rede estadual devem adotar o modelo, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo.

O programa cívico-militar prevê a atuação de militares da reserva (sejam policiais, bombeiros ou membros das Forças Armadas) na gestão escolar.

No modelo cívico-militar, as secretarias de Educação continuam com a responsabilidade do currículo, porém os estudantes precisam usar fardas e seguir as regras definidas por militares.

