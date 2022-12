Governo Lula batizará porto de Santos em homenagem a Pelé

Apoie o 247

247 - O futuro ministro de Portos e Aeroportos do governo Lula (PT), Márcio França (PSB), vai batizar o porto de Santos em homenagem ao lendário ex-jogador Pelé, falecido aos 82 anos nesta quinta-feira (29), informa a Folha de S. Paulo. O nome do local passará a ser Porto de Santos Pelé.

A ideia surgiu com o ex-prefeito da cidade e deputado federal eleito Paulo Barbosa (PSDB-SP). Ele a repassou ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), com quem militou por décadas no PSDB.

Alckmin, então, conversou com França por telefone e o futuro ministro prontamente aceitou a sugestão. A Folha lembra que os três políticos são torcedores apaixonados do Santos FC, clube pelo qual Pelé fez história nos gramados.

