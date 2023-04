Governo Lula é aprovado por 33% em São Paulo; 30% reprovam gestão petista

A região metropolitana respondeu com uma aprovação de 37% de ótimo/bom, 33% de regular e 26% de ruim/péssimo edit

247 - Pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira (10) aponta que, no estado de São Paulo, o governo do presidente Lula é aprovado por 33% e reprovado por 30%. Em comparação, no país como um todo, o presidente é aprovado por 38% e reprovado por 29%.

A gestão do presidente Lula é considerada regular por 34% dos entrevistados em São Paulo, ante 30% em nível nacional. Em ambos os levantamentos, 3% não souberam responder.

A região metropolitana, que concedeu mais votos a Lula do que a Bolsonaro no segundo turno, respondeu com uma aprovação de 37% de ótimo/bom, 33% de regular e 26% de ruim/péssimo. Em contraste, nas demais cidades, os percentuais são de 29%, 35% e 32%, respectivamente.

Considerando as eleições presidenciais somente em São Paulo, Lula ficou atrás de Jair Bolsonaro (PL), por 55% a 45%.

O Datafolha ouviu pessoalmente no estado de São Paulo 1.806 pessoas, com 16 anos ou mais, em 65 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. (Com informações da Folha de S. Paulo).

