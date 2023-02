Governo Lula vai antecipar pagamento de benefícios para atingidos por chuvas no Litoral Norte de SP

Apoie o 247

247 - O governo federal vai antecipar o pagamento dos benefícios de prestação continuada, previdenciária e assistencial para segurados que vivem nas regiões afetadas pelas tempestades no Litoral Norte de São Paulo.

A portaria foi assinada pelo ministro Carlos Lupi (Previdência Social) e pelo presidente interino do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Glauco André Fonseca Wamburg. Refere-se a beneficiários com domicílio nos municípios de Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba.

O prazo para demonstração de interesse no benefício extra será de 17 a 20 de março. O pagamento está previsto para ocorrer em 27 de março.

"A antecipação consiste no pagamento de um benefício extra. O valor depois é descontado do contracheque do segurado de forma parcelada, em até 36 prestações mensais, iniciadas a partir do 3º mês após a antecipação", explica reportagem da Folha de S. Paulo.

