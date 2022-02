Governo paulista pede que empresas 'segurem eventos de carnaval' para abril

O apelo foi feito pelo coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus do estado de São Paulo, João Gabbardo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus do estado de São Paulo, João Gabbardo, fez um apelo nesta quarta-feira (16) para que as empresas privadas "segurem um pouco mais" os eventos durante o carnaval por conta da pandemia. Os relatos dele foram publicados em reportagem do portal G1.

O dirigente fez o apelo, após críticas ao evento "Arena Carnaval - Ensaios da Anitta", que aconteceu no último sábado (12) e teve alvará para até 12 mil pessoas aprovado pela Prefeitura de São Paulo. Foram identificadas pessoas sem máscara e aglomeradas.

"É fundamental que todos, a população e todos aqueles de organização eventos – seja da iniciativa privada ou não – que segurem um pouco mais essa situação. Nós estamos em um momento importante de declínio e precisamos manter esses indicadores que são favoráveis", afirmou Gabbardo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Todos os desfiles cancelados, suspensos ou postergados, mas é fundamental que a população entenda que nós estamos numa fase de declínio da pandemia. Uma fase que já temos redução do número de casos, redução do número de internações e – provavelmente na próxima semana, teremos redução do número de mortos. Só será possível manter essa tendência se nós mantivermos esse comportamento nos próximos dias, principalmente no feriado de carnaval", acrescentou.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE