Governo Tarcísio de Freitas congela 80% da verba de combate a enchentes

247 - O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) congelou cerca de 80% da verba destinada à implementação de sistemas de drenagem e combate a enchentes em São Paulo. Segundo o Metrópoles, o contingenciamento atinge aproximadamente R$ 295 milhões dos R$ 370 milhões destinados a projetos e obras de drenagem. Ao todo, o governo Tarcísio contingenciou cerca de 4% do orçamento de 2014 — R$ 13,8 bilhões —, o maior percentual congelado pela gestão paulista desde 2011.

O estado de São Paulo tem enfrentado seguidas enchentes, agravadas por eventos climáticos extremos. No ano passado, fortes chuvas resultaram em uma tragédia no litoral norte, deixando 65 mortos. Após essa ocorrência, Tarcísio de Freitas reuniu-se com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para discutir os impactos das mudanças climáticas.

Recentemente, as chuvas de novembro causaram estragos, resultando em pelo menos seis mortes e deixando mais de 2 milhões de pessoas sem energia elétrica na Grande São Paulo.

O governo estadual justificou o congelamento, enfatizando que se trata de uma medida usual na gestão do orçamento e que não implica em cortes nos gastos. De acordo com a administração, os contratos de manutenção continuam sendo executados normalmente, incluindo atividades como desassoreamento de rios e limpeza de piscinões.

