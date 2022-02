Governo Zema e partido Novo ‘aparelharam’ a Cemig, diz relatório

"Apurou-se a forte interferência do partido Novo na diretoria da Cemig", diz um trecho do relatório edit

247 - Relatório final da CPI da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais), foi distribuído aos parlamentares nesta quinta-feira (17) e pediu o indiciamento de 17 pessoas, incluindo diretores da estatal e o presidente, Reynaldo Passanezi Filho, dirigentes do Partido Novo e nove empresas. O teor do documento foi publicado pela revista Carta Capital.

De acordo com o relatório, "apurou-se a forte interferência do partido Novo na diretoria da Cemig, bem como a constante pressão de alguns superintendentes e da Presidência no direcionamento de contratos para algumas empresas também relacionadas ao partido".

A relatoria solicitou o envio da investigação à Procuradoria-Geral Eleitoral do Ministério Público Federal para "apuração das condutas ilícitas de filiados, doadores de campanha e componentes do partido Novo".

