Governos Lula e Tarcísio se aproximam de acordo sobre túnel Santos-Guarujá após reunião em Brasília

247 - Após viajar para Brasília e ter uma reunião mais cedo nesta terça-feira (30) com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filha, o governador de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aproximou-se de um acordo com o governo federal sobre a obra do túnel Santos-Guarujá, informa o Valor Econômico. Ainda está prevista uma nova reunião para hoje, no Palácio do Planalto, que pode contar até mesmo com o presidente Lula (PT) - a presença do chefe do Executivo não está confirmada, no entanto.

As reuniões de emergência foram convocadas por Tarcísio, com o objetivo de resolver divergências em torno da construção do túnel que conectará Santos a Guarujá. O projeto é considerado estratégico tanto para o governo federal quanto para o governo paulista, sendo visto como um passo importante para melhorar a infraestrutura e facilitar o tráfego entre as duas cidades.

Há uma grande cerimônia marcada para sexta-feira (2 de fevereiro) no porto de Santos, contando com a presença do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e outros Ministros de Estado. Na ocasião, o governo anunciará que a construção do túnel será de responsabilidade federal, e o Porto de Santos será retirado da lista de bens privatizáveis.

A participação do governador Tarcísio de Freitas no evento estará condicionada ao desfecho das negociações de hoje. Há divergências entre a gestão de São Paulo e o Palácio do Planalto quanto ao modelo de financiamento da obra. Tarcísio defende a participação de investimentos privados via Parceria Público-Privada (PPP), com o governo federal contribuindo apenas por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) ou BNDES. Por outro lado, o governo federal busca uma maior participação no financiamento, tendo inclusive contratado uma consultoria para estimar os custos, que devem girar em torno de R$ 5,7 bilhões.

Além disso, a privatização do Porto de Santos é outro ponto de discordância. Tarcísio havia condicionado a construção do túnel à privatização do Porto durante seu mandato como ministro da Infraestrutura no governo Bolsonaro. Entretanto, o governo Lula bloqueou tal privatização.

O túnel proposto terá uma extensão de 1,7 km e impactará positivamente a vida de aproximadamente 40 mil motoristas diariamente. Atualmente, a travessia entre Santos e Guarujá depende de balsas ou da utilização de uma rota alternativa de 40 km. Dada a magnitude do impacto previsto, a obra é considerada um trunfo político tanto para o governo Lula quanto para Tarcísio, que busca consolidar sua imagem como um "tocador de obras".

Um acordo entre as partes é visto como fundamental, pois, mesmo que o governo resolva tomar a obra para si, há partes que precisarão de licenças ambientais estaduais. Ou seja, se as pendências com Tarcísio não forem resolvidas, o governador de SP poderá optar por não facilitar a construção do túnel.

