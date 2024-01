Grael lança Rodrigo Neves como pré-candidato a prefeito de Niterói

Apoie o 247

247 - O prefeito Axel Grael anunciou na quinta-feira (19), no diretório municipal do PDT em Niterói (RJ), a pré-candidatura de Rodrigo Neves à sua sucessão. O evento contou com a presença de aliados, incluindo 16 vereadores da base do governo na Câmara, além de representantes de partidos como União Brasil, MDB, PT, PV, PSB, PC do B, Cidadania, PSDB e PP. Grael, reconhecido por sua trajetória ambientalista, revelou que sua intenção para o ano de 2025 é se dedicar à COP 30 e ao debate das mudanças climáticas e meio ambiente.

Durante a última corrida eleitoral, Axel Grael foi eleito no primeiro turno com o apoio de Neves, presidente do PDT municipal, ex-prefeito e atual secretário Executivo do município. “Tenho muito orgulho de ser prefeito de Niterói. É uma felicidade imensa atuar pela melhoria da qualidade de vida dos niteroienses, sobretudo daqueles que mais precisam. Desde 2013, quando cheguei ao governo como vice-prefeito na chapa do amigo Rodrigo Neves, nossa cidade vem se transformando no melhor lugar do país para viver e ser feliz. Seguimos juntos, cada vez mais fortes, em busca do nosso sonho de construir uma cidade cada vez mais moderna, inovadora e socialmente justa”, disse Grael, de acordo com o jornal O Dia.

Neves, por sua vez, ressaltou ações positivas da gestão Grael, como a implantação da Moeda Arariboia, beneficiando milhares de famílias, e investimentos expressivos em contenção de encostas nos últimos 10 anos, que contribuíram para evitar problemas graves durante eventos climáticos recentes, totalizando mais de R$ 1 bilhão em investimentos.

