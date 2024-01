Grávida é resgatada de barco durante enchente no Rio (vídeo)

Apoie o 247

247 - Após a tempestade que colocou o Rio de Janeiro em estado de emergência, agentes do Corpo de Bombeiros tiveram de utilizar um barco para resgatar uma mulher grávida que entrou em trabalho de parto em uma área tomada pela enchente no bairro de Acari, na zona norte do Rio de Janeiro. O caso ocorreu na madrugada deste domingo (14) e foi compartilhado nas redes sociais da corporação. De acordo com a CNN Brasil, mãe e filho passam bem.

Nas imagens, é possível ver pelo menos seis bombeiros atuando para que a mulher conseguisse deixar o local em segurança na embarcação. A Secretaria de Estado de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio informaram no último boletim que chegou a 11 o número de mortos devido à chuva que atingiu a região metropolitana do Rio no sábado.

