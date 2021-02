Grávida, Sâmia Bomfim relata ataques: "Já pode abortar"

247 - Após a deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL) postar uma foto de sua gestação nas redes sociais, fruto de sua relação com o também deputado Glauber Rocha, com a legenda "Meu filho. 21 semanas", ela recebeu diversos ataques de haters.

"Por favor, se em algum momento a gravidez ficar difícil, não o mate", "Sorte da criança ter chegado até aí", "Amontoado de células, já pode abortar" e "Ela está induzindo o filho a ser homem", dizem os ataques.

A Universa, do portal UOL, a deputada garante que esta não é a primeira vez que recebe mensagens do tipo. "No passado, recebi ataques sistemáticos com relação à minha forma física e à minha capacidade de trabalho. Sempre existe um elemento de desqualificação da mulher, principalmente quando ela está na política. Isso acabou me deixando um pouco calejada. Por isso, é muito raro que uma ofensa me atinja de uma maneira mais profunda. Até porque, paralelamente, recebo muito apoio, mensagens de pessoas queridas, que balanceiam a situação", diz.

Sâmia ainda está avaliando as medidas que pretende tomar com relação aos comentários. "O que me chama mais atenção é quando esse tipo de material parte de um jornalista, um influenciador, alguém com muitos seguidores e que deveria ter responsabilidade social. Nesse caso, tomo as medidas legais para que a pessoa responda pelos seus atos judicialmente".

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.