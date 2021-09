Grávida, vendedora de balas é espancada até a morte por causa de R$ 25

Dara Duarte teria deixado o dinheiro com uma outra ambulante que trabalhava no local e que, mais tarde, se recusou a devolver a quantia edit

247 - A vendedora de balas Dara Duarte foi espancada até a morte durante uma discussão em Cascadura, na Zona Norte do Rio de Janeiro, por causa de uma dívida de apenas R$ 25.

Testemunhas do caso e a família de Dara afirmam que a vendedora teria deixado o dinheiro com uma outra ambulante que trabalhava no local. Mais tarde, a ambulante se recusou a devolver a quantia.

A discussão, então, começou e progrediu para agressões físicas. Dara foi arrastada pelo chão e espancada.

A vítima chegou sem vida à UPA de Madureira. No Instituto Médico Legal (IML), os peritos constataram que Dara estava grávida.

A agressora ainda não foi encontrada.

O caso foi gravado.

