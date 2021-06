Grávidas vacinadas com Atrazeneca podem receber segunda dose da Pfizer no Rio

247 - A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta terça-feira (29) que grávidas que receberam a primeira dose da Astrazeneca poderão completar o ciclo de vacinação com a segunda dose da Pfizer, desde que passe por avaliação do médico sobre riscos e benefícios para a gestante.

A informação foi divulgada pelo secretário de Saúde do município, Daniel Soranz, em sua conta no Twitter. Na publicação, o gestor listou seis estudos clínicos, com cerca de 2 mil participantes no total, que demonstram segurança e eficácia combinando os dois imunizantes.

Segundo Soranz, quatro países já autorizaram o uso do imunizante da Pfizer como segunda dose da AstraZeneca: Espanha, Emirados Árabes, Inglaterra e Itália. Outros nove países recomendam a combinação: Alemanha, Canadá, Coreia do Sul, Chile, Dinamarca, França, Finlândia, Noruega, Portugal e Suécia.

Seguindo a recomendação do nosso comitê: As gestantes que tomaram a primeira dose da vacina astrazeneca poderão, mediante avaliação dos riscos e benefícios com seus médicos, realizar a segunda dose com a vacina da pfizer 12 semanas após a primeira dose. @Saude_Rio pic.twitter.com/0hsJkYu2bL — Daniel Soranz (@danielsoranz) June 29, 2021

Em maio, o Ministério da Saúde determinou a suspensão da aplicação do imunizante para gestantes e puérperas com comorbidades. A decisão ocorreu um dia depois de a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) fazer uma orientação neste sentido, após a morte de uma gestante no Rio de Janeiro, que recebeu a vacina.

