Greve dos metroviários em SP: estações seguem fechadas após anúncio de liberação das catracas

247 - O Metrô de São Paulo aceitou a proposta dos trabalhadores de liberar as catracas para encerrar a greve. Apesar do acordo, ainda não há previsão de quando as estações serão reabertas.

Segundo o Metrô, de acordo com reportagem do G1, a medida será colocada em prática condicionada ao retorno imediato de 100% dos funcionários da operação e manutenção, para garantir a segurança dos passageiros.

No entanto, as operações ainda não foram normalizadas e as estações ainda estão trancadas em algumas linhas.

O que diz os metroviários:

A categoria indica paralisação após ser ignorada pelo governo em diversas reivindicações:

“Devido intransigência do governo e direção do Metrô a categoria decretou greve a partir das 00h de 23/03 exigindo que a empresa pague nossos direitos. Exigimos também o fim das terceirizações e abertura imediata de concurso público mediante o quadro defasado de funcionários”, diz um trecho da nota.

