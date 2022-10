“Grito de guerra” de alunos de medicina gera críticas: 'não tenho culpa se seu pai é motoboy' (vídeo)

Caso aconteceu no último final de semana, em Vassouras (RJ), durante os Jogos Universitários de Medicina Intermed RJ-ES edit

247 - O “grito de guerra” entoado pela torcida de estudantes de medicina nos Jogos Universitários de Medicina Intermed RJ-ES gerou polêmica nas redes sociais. "Eu sou playboy, não tenho culpa se seu pai é motoboy", foi entoado por estudantes da Universidade Iguaçu (UNIG), neste último final de semana, em Vassouras (RJ).

O vídeo logo se espalhou na internet e se tornou alvo de inúmeras críticas. Em nota divulgada pelo jornal O Globo, a UNIG afirma que "repudia veementemente qualquer tipo de discriminação, inclusive por classe social ou condição financeira" e que "adotará todas as providências possíveis para que episódios similares não se repitam".

Eu perdi a conta de quantas vezes eu arrumei treta com médico racista, preconceituoso que te trata como bixo. Olha a próxima geração aí. pic.twitter.com/BFslE4ZHR1 October 11, 2022

Confira a nota na íntegra:

"À luz dos acontecimentos ocorridos em Vassouras/RJ no dia 07/10, a UNIG esclarece que é contra e repudia veementemente qualquer tipo de discriminação, inclusive por classe social ou condição financeira, e que lamenta profundamente o episódio. A intolerância, em qualquer de suas modalidades, só se presta a dividir ainda mais nossa sociedade, que, mais do que nunca, precisa de respeito, integração e união. A UNIG esclarece, ainda, que não tem ingerência sobre frases ditas por seus alunos, principalmente em ambiente externo - não conseguindo, portanto, evitá-las -, mas que, diante dos fatos e das disposições de seu código de ética e conduta, adotará todas as providências possíveis para que episódios similares não se repitam, pois, contrários aos princípios pregados pela universidade."

O Diretório Acadêmico Dr. Renam Catharina Tinoco (DARCT) do curso de Medicina da UNIG (campus V) também divulgou uma nota de esclarecimento, onde afirma não compactuar "com nenhum tipo de repressão ou desrespeito à raça, gênero ou classe social".

