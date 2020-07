Gritos de ‘Queiroz ladrão’ e presença da imprensa incomodam vizinhos do ex-assessor de Flávio Bolsonaro

247 - Após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) conceder o benefício da prisão domiciliar a Fabrício Queiroz e Marcia Aguiar, a vizinhança do casal do apartamento 508 do edifício Guess, no bairro da Taquara, zona oeste do Rio, relatou uma situação de desconforto com a presença da imprensa e de gritos de “Queiroz ladrão” à noite e até durante a madrugada. A informação é do portal UOL.

Moradores alegam falta de privacidade em razão da presença da imprensa, gritos de ‘Queiroz ladrão’ a qualquer hora e exposição do prédio a fotografias e filmagens constantes. Os vizinhos de Queiroz têm medo de sair à varanda.

“As pessoas ficam preocupadas com a exposição e até mesmo com a segurança, com medo do vazamento de imagens internas do condomínio. Muitos moradores estão com receio de ir até a varanda, porque não querem ser fotografados ou filmados”, relatou uma moradora.

A chegada de Queiroz e Márcia se tornou o foco da discussão no grupo de WhatsApp dos moradores.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.