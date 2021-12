Grupo antivacina tenta invadir Alerj em protesto contra passaporte da vacina (vídeo)

Seguidores negacionistas do bolsonarismo forçaram a entrada no prédio e se recusaram a usar máscaras dentro do plenário da casa edit

Agenda do Poder - A votação do projeto de lei 4919/21 dos deputados bolsonaristas Felipe Soares (DEM) e Marcio Gualberto (PSL), em discussão única, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), e proíbe a discriminação de qualquer pessoa que se recusar a tomar a vacina do coronavírus, causou um grande tumulto na porta da casa legislativa agora à tarde.

Seguidores negacionistas do bolsonarismo forçaram a entrada no prédio da Alerj, e se recusaram a usar máscaras dentro do plenário da casa, mas foram obrigados a seguir as normas de segurança sanitária aprovadas pelos deputados.

O projeto contraria várias determinações da Anvisa e a opinião de especialistas sobre medidas de contenção ao coronavírus, inclusive em relação à variante Ômicron, maior preocupação das autoridades no momento.

Antivacinas tentaram invadir há pouco a Alerj em protesto contra o passaporte de vacina no Rio. Surreal pic.twitter.com/OURUTEYZtk — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) December 8, 2021

