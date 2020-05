Após fechar Av. Paulista, caminhoneiros se dirigem para a Marginal Tietê contra a quarentena

247 - Um grupo de caminhoneiros bolsonaristas, liderados por empresários do setor, estacionaram seus veículos na avenida Paulista fechando as duas faixas da via.

O ato é parte da campanha encabeçada por Jair Bolsonaro contra a quarentena implementada pelo governo do estado e pela prefeitura de São Paulo. Eles pedem isolamento vertical e endossam o discurso de Jair Bolsonaro.

O protesto também ataca os adversários políticos de Bolsonaro com um caixão com as imagens do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), e do governador do estado, João Doria (PSDB).

Depois de ficar quase toda a tarde na Paulista, o movimento esperou o horário de pico para se dirigir à Marginal Tietê, também na capital paulista.

Imagens aéreas obtidas pelo programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, que tem sido o porta-voz de Bolsonaro nos últimos dias, mostraram até sete quilômetros de congestionamento no sentido Zona Leste.

Caminhoneiros desafiam governo com protesto na Paulista



Protesto ocupa duas faixas da avenida contra restrições decretados pelo governo https://t.co/R5S9qdbQE8 📸 Reprodução/Twitter pic.twitter.com/HnxPPwDu9s — BR Político (@brpolitico) May 11, 2020

