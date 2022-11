Grupo de Direitos Humanos da Transição de governo se solidariza com famílias atingidas em atentado no ES

Apoie o 247

Por Denise Assis, 247 - O Grupo Técnico de Direitos Humanos da Comissão de Transição de Governo emitiu nota solidarizando-se com a dor das famílias atingidas pelo atentado às escolas no Espírito Santo, na cidade de Aracruz, que resultou em três mortos, entre eles uma menina de 12 anos. No texto, os signatários afirmam que pretendem cumprir o compromisso feito pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice, Geraldo Alkimin: “é hora de trabalharmos por mais livros e menos armas”.

A nota:

O Grupo Técnico de Direitos Humanos da Comissão de Transição de Governo associa-se a dor das vítimas e manifesta pesar e indignação diante do atentado às escolas no Espírito Santo.

A tragédia de escolas atingidas por ataques armados não pode existir. Como é compromisso do Presidente eleito, Lula, e do Vice-Presidente, Geraldo Alckmin, é hora de trabalharmos por mais livros e menos armas.

A política de armamento, irrestrito e descontrolado, implementada pelo atual governo é responsável por fatos trágicos que vitimam crianças. É igualmente triste e indignante que episódios como esse tenham se tornado até mesmo corriqueiros nos últimos anos e mais uma vez, hoje, as vítimas sejam estudantes, crianças e adolescentes.

O Brasil precisa dar um ponto final no ódio e na violência e construir uma cultura de respeito à vida, proteção à infância e amor ao próximo.

Na tarde deste triste acontecimento, reunidos com a Sociedade Civil brasileira dedicada à proteção integral das crianças e adolescentes, decidimos por bem nos manifestarmos todos e todas através dessa nota.

Assinam:

Integrantes GT de Direitos Humanos

Maria do Rosário

Emídio de Souza

Janaína Oliveira

Silvio Almeida

Maria Victoria Benevides

Luiz Alberto Melchert

Rubinho Linhares

Eliane Aquino

Margarida Quadros

Ariel de Castro Alves

Isabella Henriques

Maria Luiza Moura Oliveira

Wellington Pereira da Silva

Também assinam a nota:

ACAT Brasil - Ação dos Cristãos pela Abolição da Tortura

Aldeias Infantis SOS

ANDI - Comunicação e Direitos

Associação Mayle Sara Kalí

Associação Nacional da Pastoral do Menor – ANAPAMEN

Associação Vida e Justiça em Apoio e Defesa dos Direitos das Vítimas da COVID

Caritas Belém

Central Única dos Trabalhadores - CUT

Centro de Apoio às Mães de Crianças com Deficiência (CAMPE)

Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan – CEDECA - BA

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDECA Rio de Janeiro

Coalização Nacional Orfandade e Direitos

Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes

Coletivo de Proteção à Infância Voz Materna

Coletivo de Proteção à Infância Voz Materna

Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes

Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas do Brasil

Conselho Regional de Serviço Social - Regional Pará

Diego Alves - Rede Cidadã - Presidência do Conanda

Fórum DCA Ceará

Fórum Nacional das Entidades Gestoras do PPCAAM

Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (FNDCA)

Fundação Marcos de Bruin

Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares - GAJOP

INDICA - Instituto Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente

Instituto AGILE

Instituto dos Direitos da Criança e do adolescente - INDICA

Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil- MIEIB

Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua - MNMMR

Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária

Observatório de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes

Pastoral da Criança / CNBB

Rede ECPAT Brasil

Rede Não Bata Eduque

Secretaria Nacional de Direitos Humanos do PT

Antônio de Oliveira Lima - Rede Peteca

