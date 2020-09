Grupo de procuradores acusa chefe da força-tarefa em SP de promover desmonte da Lava Jato

Em documento enviado ao Conselho Superior do Ministério Público (CNMP), o grupo de sete investigadores aponta ‘incompatibilidades insolúveis’ com a procuradora e acusando Viviane Martinez de conduzir um ‘processo de desmonte’ edit

247 - Os procuradores da Lava Jato de São Paulo, que pediram demissão coletiva, afirmam que a chefe da força-tarefa no estado, Viviane de Oliveira Martinez, criava obstáculos ao avanço das investigações.

Em documento enviado ao Conselho Superior do Ministério Público (CNMP), o grupo de sete investigadores aponta ‘incompatibilidades insolúveis’ com a procuradora e acusando Viviane de conduzir um ‘processo de desmonte’. A informação é do jornalista Fausto Macedo, do Estado de S. Paulo.

De acordo com os procuradores, a chefe da operação cometeu uma série de omissões assim que assumiu o cargo em março e dizem que ela passou a ‘opor resistência’ ao aprofundamento de apurações em curso.

