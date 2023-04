Grupo de trabalho pode reduzir a capacidade do Santos Dumont, para viabilizar novamente o Galeão

Apoie o 247

247 – O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o governador do Estado, Claudio Castro, estão defendendo a ideia de limitar o tráfego aéreo no aeroporto Santos Dumont, no centro da cidade, como uma forma de reverter o esvaziamento do Aeroporto Internacional do Galeão.

Representantes do Rio discutirão a proposta em uma reunião na próxima terça-feira (11) e planejam apresentá-la à Secretaria de Aviação Civil ainda esta semana. Autoridades e especialistas da área de transportes acreditam que o Santos Dumont tem operado com superlotação e pretendem questionar os números da Infraero, responsável pela operação do aeroporto, para um recálculo da declaração de capacidade, que recentemente foi revisada de 9,9 milhões para 15,3 milhões de passageiros por ano.

Essa discussão é especialmente relevante para o Rio, segunda maior economia do Brasil, atrás apenas de São Paulo.

