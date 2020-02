Grupo encapuzado invade Batalhões da polícia, leva carros e esvazia pneus no Ceará

Cerca de 30 pessoas encapuzadas invadiram a sede do 22º Batalhão da Polícia Militar, no Bairro Papicu, em Fortaleza (CE), e levaram 10 veículos da corporação de dentro do local. Em outro batalhão, eles furaram os pneus de viaturas edit

247 - Cerca de 30 pessoas encapuzadas invadiram na madrugada desta quarta-feira (19) a sede do 22º Batalhão da Polícia Militar, no Bairro Papicu, em Fortaleza (CE), e levaram 10 veículos da corporação de dentro do local. De acordo com gentes que trabalham no local, os homens não aparentavam estar armados e não houve truculência na ação.

No 17º Batalhão da PM, localizado no Bairro Conjunto Ceará, cerca de 20 suspeitos mascarados rasgaram com facas os pneus de carros da polícia e veículos particulares de agentes.

As investidas foram realizadas após o início da tramitação, na Assembleia Legislativa do Ceará, da proposta de aumento salarial para policiais e para bombeiros militares do estado.