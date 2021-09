Grupo evangélico descarregou placas em ato golpista na Paulista (vídeo)

No vídeo, os militantes bolsonaristas colocam as placas para dentro da área cercada, indicando que o grupo tinha autorização da segurança do presidente para frequentar o espaço edit

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles - Membros de um grupo evangélico de uma igreja da Mooca, bairro da zona leste de São Paulo, aparecem em um vídeo descarregando dezenas de placas contra o Supremo Tribunal Federal (STF) durante o ato bolsonarista que foi realizado na terça-feira (7/9) na Avenida Paulista, em São Paulo.

Os integrantes do grupo estacionaram uma Ford Ranger na entrada do cercado que forças policiais e membros do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que faz a proteção de Jair Bolsonaro, montaram no acesso à Avenida Paulista pela Rua Peixoto Gomide.

No vídeo, os militantes bolsonaristas colocam as placas para dentro da área cercada, indicando que o grupo tinha autorização da segurança do presidente para frequentar o espaço. Apenas indivíduos com o nome cadastrado na lista do GSI tinham acesso ao local.

Vejam como essa manifestação é espontânea.



Em São Paulo uma caminhonete estacionou na entrada destinada às autoridades e distribuiu placas prontas.



(filmado na Peixoto Gomide com a Alameda Santos) pic.twitter.com/TOlJrpaa8Y — JornalismoWando (@JornalismoWando) September 7, 2021

