Grupo faz arrastão na Cracolândia, em São Paulo, em resposta a ação violenta da GCM (vídeo)

247 - Vídeos filmados por celulares mostram um grupo realizando um arrastão em vários carros na Cracolândia, centro de São Paulo, nesta terça-feira, 8.

As imagens mostram o grupo quebrando os vidros de carros e saqueando motoristas que circulavam nas esquinas da Alameda Nothmann com as ruas Conselheiro Nébias e Guaianazes.

No momento do arrastão, havia congestionamento no tráfego e alguns carros tiveram de subir nas calçadas para tentar fugir.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e continua na região para tentar impedir que a ação ocorra novamente.

Para moradores da região, porém, o arrastão foi uma reação à brutalidade policial que aconteceu nesta terça, quando a Guarda Civil Metropolitana (GCM) estava expulsando moradores - com relatos de que alguns pertences teriam sido jogados no meio da chuva.

Recentemente, os moradores foram brutalmente reprimidos pela polícia em operação que foi amplamente divulgada nas redes sociais.

As imagens da Cracolândia são assustadoras. A política de desmonte da saude mental e do tratamento de usuário agudo de alcool e drogas do @jairbolsonaro resulta nisso.

Política de extermínio a céu aberto, à luz do dia.



É a barbárie declarada. pic.twitter.com/5FLckweGfO — Tainá de Paula (@tainadepaularj) December 8, 2020

