Guarda Municipal determina fechamento de bares por aglomeração na 1ª noite de reabertura no Rio

247 - A Guarda Municipal do Rio determinou o fechamento de vários estabelecimentos no Leblon, na Zona Sul, nesta quinta-feira (2), por causa da aglomeração de pessoas na primeira noite de liberação de bares e restaurantes na cidade. Segundo o decreto da prefeitura, estabelecimentos que desrespeitarem as regras podem ser multados em até R$ 13 mil.

De acordo com a instituição, "os agentes determinaram o fechamento de diversos bares, entre eles o Stuzzi e Belmonte, apesar de todos respeitarem os protocolos de segurança sanitária, como distanciamento, uso de máscaras e higienização disponível aos clientes". "Devido à aglomeração na rua, todos os estabelecimentos foram orientados e fecharam as portas", disse.

O Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro (SindRio) também criticou as ruas lotadas, dizendo as aglomerações não correspondem "ao trabalho sério e comprometido de todos os empresários".

