Guarda Municipal do Rio usa arma de eletrochoque para prender homem sem máscara que praticou desacato (vídeo)

A Guarda Municipal do Rio foi obrigada a usar uma arma de eletrochoque para prender um homem que não quis usar máscara de proteção e praticou desacato. Ele também teria se negado a mostrar o documento de identificação e xingado os agentes

247 - A guarda Municipal do Rio de Janeiro usou a arma de eletrochoque para conter um homem que se recusava a usar máscara de proteção na praia de Copacabana. Segundo a corporação, o homem também se negou a mostrar os documentos.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo informa que “em nota, a Guarda Municipal disse que o homem foi preso por desacato, resistência e desobediência. Ele precisou ser levado à UPA de Copacabana para extrair do corpo os dardos emitidos pela arma. Segundo a corporação, 1.532 multas já foram aplicadas no Rio a pessoas que não usavam máscara durante a pandemia de coronavírus.”

