Guarda Municipal faz policiamento para evitar volta do acampamento bolsonarista em BH

247 - O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, publicou neste domingo (8) no Twitter imagens da Guarda Municipal fazendo policiamento no entorno do quartel do Exército na cidade, para evitar que o acampamento bolsonarista volte para o local.

"Nossas equipes da Guarda Municipal e da Fiscalização seguem trabalhando para manter a Av. Raja Gabaglia desobstruída e manter a ordem pública. Belo Horizonte seguirá cumprindo a determinação do Supremo Tribunal Federal", escreveu Noman.

Na sexta-feira (6), a Guarda Municipal desmontou as barracas e estruturas que serviam de abrigo para os bolsonaristas golpistas.

No sábado, o juiz Wauner Batista Ferreira Machado atendeu ao pedido do empresário Esdras Jônatas dos Santos e autorizou a volta do acampamento. Horas depois, no entanto, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes derrubou a liminar concedida pelo juiz e determinou o fim do acampamento.

Moraes ainda determinou a aplicação de multa de R$ 100 mil para o empresário e para quem descumprisse a decisão.

