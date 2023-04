Guarda municipal preso por estupro pregava honestidade e solidariedade nas redes sociais

Apoie o 247

247 - Aselmo José da Silva, de 55 anos, guarda municipal de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi preso nesta segunda-feira (17) sob a acusação de estuprar duas mulheres em menos de um mês. Nas redes sociais, o suspeito compartilhava registros de sua rotina de trabalho, acompanhados de legendas com mensagens de honestidade e solidariedade, como "seja honesto, solidário, uma pessoa do bem, pois a mudança começa em você". Porém, para uma das vítimas, era tudo um "disfarce".

De acordo com o G1, Aselmo, que morava na mesma rua desde a infância, foi detido pela manhã e nega as acusações. Suas postagens nas redes sociais, onde pregava valores éticos, agora contrastam com a gravidade das acusações que enfrenta. As investigações continuam e a prisão do guarda municipal tem gerado repercussão na região.

