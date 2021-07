Guarulhos entrará com ação contra veterinária bolsonarista que furou fila e tomou três doses da vacina

Em uma postagem, Jussara Sonner disse aos amigos que não estava se sentindo protegida com a CoronaVac, a “vachina” e foi a outro posto de vacinação para se imunizar novamente, desta vez a com a Janssen edit

247 - A Prefeitura de Guarulhos anunciou que entrará com uma ação civil pública contra a veterinária Jussara Sonner, que afirmou ter furado a fila da vacina para se imunizar com uma terceira dose — desta vez, com a dose única da Janssen.

Segundo reportagem do portal UOL, em nota, a prefeitura disse que acionará a veterinária por "danos coletivos transindividuais", uma vez que em sua avaliação a conduta "acarreta prejuízo à população." A ação está sendo finalizada pela procuradoria e deverá ser protocolada nos próximos dias.

A dupla imunização foi documentada pela própria veterinária em suas redes sociais. Em uma postagem no Facebook, ela disse aos amigos que não estava se sentindo protegida com a CoronaVac, foi a outro posto de vacinação e se imunizou novamente.

“Sei que nenhuma vacina é totalmente segura pois não houve tempo para a realização dos testes. Mas como no início do ano tomei a vachina (sic) estava bastante incomodada com isso. Esperei o tempo necessário e hoje consegui tomar a da Janssen”, declarou nas redes.

A veterinária acredita em tratamento precoce e tem diversos posts no Facebook a Jair Bolsonaro.





