Guedes desiste de colocar à venda Palácio Capanema

Metrópoles - O ministro Paulo Guedes (Economia) desistiu de colocar à venda o Palácio Gustavo Capanema, edifício histórico situado no centro do Rio de Janeiro, que pertence ao governo federal. Em conversa com o deputado Alessandro Molon (PSB), Guedes afirmou que a ideia foi deixada de lado.

A conversa foi noticiada pelo colunista Ancelmo Gois, do Globo, e confirmada pelo Metrópoles.

O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), e o presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano (PT), já receberam sinais do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que a venda não será mais concretizada, segundo o Globo.

