Guedes fará quarentena para “despolitizar” sua imagem antes de assumir função no governo de SP

O ex-ministro da Economia voltará a atuar na iniciativa privada e fará uma quarentena antes de assumir o conselho econômico do Estado de São Paulo

247 — O ex-ministro da Economia do governo Jair Bolsonaro (PL), Paulo Guedes, voltará a atuar na iniciativa privada e fará uma quarentena antes de assumir o conselho econômico do Estado de São Paulo, segundo o Valor , que ouviu auxiliares próximos do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

De acordo com a reportagem, o órgão deverá ser constituído e ter seus integrantes nomeados somente no segundo semestre de 2023, e a ideia é que o conselho fique diretamente ligado ao gabinete de Tarcísio. Guedes atuaria sem vínculo com o governo, sem remuneração.

Guedes quer fazer “quarentena” de alguns meses, para “despolitizar” a sua imagem.

