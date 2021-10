"Guedes se agarra à cadeira de ministro porque faz fortuna em paraíso fiscal", diz Freixo

Apoie o 247

247 - O deputado Marcelo Freixo (PSB) criticou o pronunciamento do ministro Paulo Guedes nesta sexta-feira (22). Ao lado de Jair Bolsonaro, Guedes minimizou a saída de auxiliares e disse que prefere tirar uma nota menor no quesito fiscal, com o déficit primário sendo um pouco maior no ano que vem, em troca de atendimento a mais frágeis.

"Não estou preocupado com a coisa do foi extra-teto ou levantamento do teto. O importante é que é plenamente absorvível nas contas, finanças seguem inabaláveis", disse o ministro.

Em resposta, Marcelo Freixo lembrou que Paulo Guedes mantém mais de R$50 milhões nas Ilhas Virgens Britânicas, esconderijo fiscal normalmente utilizado por quem não quer pagar imposto em seu país de origem.

"A gente ouve Paulo Guedes falar e pode até parecer que ele está delirando. Não. É mau-caratismo. Guedes se agarra na cadeira de ministro da Economia porque está fazendo fortuna em paraíso fiscal. Usar cargo público em benefício próprio é corrupção", afirmou o parlamentar.

Em seu pronunciamento, Paulo Guedes defendeu ainda a possibilidade de oferecer um auxílio a caminhoneiros, já que o Brasil roda no modal rodoviário. "Estamos falando de pouco mais de 3 bilhões (de reais)", afirmou.

