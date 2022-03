Guerra ao estrogonofe: bar de SP retira prato russo do cardápio em protesto

Janaína Rueda, chef do Bar Dona Onça, tomou a decisão de suspender o tradicional prato: “Só volta quando a guerra acabar” edit

Revista Fórum - A guerra na Ucrânia está mexendo até mesmo com a gastronomia paulistana. O tradicional prato estrogonofe, de origem russa, vai deixar de ser servido no Bar da Dona Onça, no centro de São Paulo.

Em protesto contra o conflito, a chef Janaína Rueda, que comanda o estabelecimento, decidiu retirar o prato do cardápio. “Só volta quando a guerra acabar”, afirma.

Janaína afirmou que a iniciativa foi a maneira que ela encontrou para chamar a atenção das pessoas para a guerra entre Rússia e Ucrânia. “Mas não é um cancelamento da Rússia. É mais uma forma de dizer que estamos contra quem começou isso”, diz chefe.

