Gustavo Mendes muda versão em denúncia de assalto em Juiz de Fora: “me equivoquei”

247 - O humorista Gustavo Mendes admitiu nesta terça-feira (17) ter se equivocado ao afirmar ter sido vítima de uma tentativa de assalto em Juiz de Fora. A denúncia foi feita por ele através de vídeo nas redes sociais após ter sido agredido com pedradas na cabeça no início deste mês. A reportagem é do portal G1.

"Fato é que eu me equivoquei nessa denúncia, mas eu fui vítima dessa agressão, eu sofri essa agressão, eu poderia estar morto a essa hora".

No vídeo divulgado nesta terça, o humorista mudou a versão apresentada anteriormente de que teria sido agredido ao reagir a uma assalto. Gustavo revelou ter se negado a dar dinheiro a uma pedinte após imagens de câmeras de segurança serem incluídas no inquérito da Polícia Civil.

"Ela me pede dinheiro e eu tenho uma frase que eu sempre digo quando me pedem: 'Você tem dinheiro para me dar?' Eu digo: 'Tenho, mas não vou dar'. Eu disse essa frase para ela e saí. Ela foi, falou para o marido dela que estava vindo logo atrás, ele veio tirar satisfação comigo."

O humorista negou ter agido de má fé na situação, uma vez que foi vítima de duras agressões, que lhe causaram confusão mental em relação aos fatos ocorridos. Mendes afirmou ainda que estava em um bar antes da situação e que havia bebido, o que também o atrapalhou a recordar de detalhes do caso.

