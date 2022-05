Gusttavo Lima vai receber metade do cachê de show cancelado por prefeitura de Minas

Contrato do sertanejo com a prefeitura de Conceição do Mato Dentro prevê multa de 50% dos valor edit

247 - Apesar do cancelamento do show pela prefeitura de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, metade do cachê do show de Gusttavo Lima já foi pago.

O contrato do artista com a prefeitura, segundo reportagem da Folha, prevê o pagamento de R$ 600 mil no ato da assinatura do documento, que foi firmado em 11 de abril. A outra metade seria quitada até 15 de junho. Contrato prevê ainda multa de 50% dos valor em caso de cancelamento.

Após a revelação de que a prefeitura do município de 16 mil habitantes na Região Central de Minas, teria desviado verbas de áreas importantes como saúde e educação, para pagar o show do sertanejo, o prefeito desistiu da apresentação, mas terá de pagar o cachê não somente de Gusttavo Lima, mas também de Bruno e Marrone, de R$ 520 mil.

A prefeitura de Conceição do Mato Dentro está desviando verba do Fundo de Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem) pago pelas mineradoras às cidades onde há mineração . O fundo deve ser destinado apenas às áreas de saúde, educação e infraestrutura.

