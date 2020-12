Há provas abundantes para enquadrar Crivella como chefe do esquema de propinas, afirma desembargadora do caso

O argumento é com base nas delações do doleiro Sérgio Mizrahi, que narrou com “riqueza em detalhes” o esquema criminoso. Para ela, estes são indícios “mais do que suficientes (para a prisão)” edit

247 - A desembargadora Rosa Helena Macedo Guita encaminhou um ofício ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ) que alega haver “provas abundantes” para enquadrar o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), como o chefe da organização criminosa responsável por desviar verbas públicas.

O argumento é com base nas delações do doleiro Sérgio Mizrahi, que narrou com “riqueza em detalhes” o esquema criminoso. Para ela, estes são indícios “mais do que suficientes (para a prisão)”.

“As facilidades obtidas junto à prefeitura jamais teriam sido alcançadas se não houvesse a expressa conivência do sr. prefeito, como se tentou demonstrar naquela decisão. As estreitas ligações entre ele e aquele que foi apontado por todos como o operador financeiro do esquema criminoso, Rafael Alves, está mais do que demonstrada nos autos e no decreto de prisão”, diz, conforme reportado no Uol.

Para Guita, negar os crimes de Crivella é o mesmo que “querer fechar os olhos à realidade dos chamados crimes do ‘colarinho branco’”.

Crivella foi preso na última terça-feira (22) por envolvimento no esquema ‘QG das propinas’, que consistia no pagamento de propina na Prefeitura do Rio.

