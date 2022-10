Haddad afirma que vai dobrar orçamento da cultura em São Paulo

Apoie o 247

ICL

Agência Brasil - O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, disse hoje (14) que, se for eleito, dobrará o orçamento estadual destinado à cultura. De acordo com haddad, a cultura é um setor importante, gerador de emprego, renda e oportunidade.

“Zero vírgula três por cento do orçamento estadual para a cultura é um erro econômico. A cultura é uma frente de geração de emprego, renda e oportunidade. Temos que, no mínimo, dobrar o orçamento da cultura para fazer chegar em Suzano os editais, assim como no interior do estado”, disse o candidato, que visitou hoje a cidade da região metropolitana de São Paulo.

Haddad também destacou que pretende colocar em prática políticas de compra de alimentos para escolas e hospitais, além de iniciativas de combate à fome. Segundo o candidato, terão prioridade alimentos da agricultura familiar e, sempre que possível, orgânicos.

“Nós vamos usar as compras do governo para aquisição de alimentos. Eu fiz isso quando fui ministro [da Educação] e quando fui prefeito [de São Paulo]. Vamos melhorar a qualidade da merenda comprando alimentos dos produtores rurais a um preço justo. Então, quem trabalha com a terra não precisa se preocupar porque a nossa gestão vai apoiar o setor”, disse.

Neste sábado (15), Haddad faz duas caminhadas na capital paulista: de manhã, em Heliópolis e, à tarde, na região da Avenida Paulista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.