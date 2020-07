Haddad: ao não traçar com nitidez a linha que separa a instituição do governo, as Forças Armadas cometem erro crasso

247 - O ex-prefeito Fernando Haddad criticou nesta terça-feira (14) a relação cada vez mais intensa das Forças Armadas no governo de Jair Bolsonaro.

"Ao não traçar com nitidez a linha que separa a instituição do governo, as Forças Armadas cometem erro crasso. Isso independe da avaliação final que a população fizer de Bolsonaro. Não se aposta a sorte de uma instituição de Estado; menos ainda colocando-a nas mãos de um inepto", disse Haddad.

O comentário de Haddad diz respeito a fala do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que criticou duramente as Forças Armadas, por participarem do desmonte do Ministério da Saúde, em plena pandemia de coronavírus.

“Não podemos mais tolerar essa situação que se passa no Ministério da Saúde”, afirmou o ministro, que disse ainda que “não é aceitável que se tenha esse vazio” no cargo central do ministério. As declarações foram feitas durante live em que o ministro participou neste sábado (11) com Drauzio Varella e Luiz Henrique Mandetta, promovida pela revista Istoé.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.