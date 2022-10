Haddad: Bolsonaro precisa de ações como a de Roberto Jefferson para "sobreviver politicamente"

Apoie o 247

247 - O candidato ao governo do Estado de São Paulo Fernando Haddad (PT) comentou na manhã desta segunda-feira, 23, os ataques armados de Roberto Jefferson (PTB) a agentes da Polícia Federal e questionou a disponibilidade do governo em colocar o ministro da Justiça, André Torres, nas negociações.

Em entrevista à Rádio CBN, Haddad associou o caso a Jair Bolsonaro (PL), afirmando que o candidato à reeleição “precisa de crise para governar”, e que “depende desse tipo de evento para sobreviver”. O petista ainda reforçou que ações como a do domingo são tentativas de “criar um clima” para que os eleitores repensem seu voto.

Em relação ao pleito eleitoral, ele diz que "Tarcísio é um joguete do Bolsonaro". "Nunca morou aqui, não conhece o nosso estado. Ele vai fazer o que Bolsonaro mandar fazer. Não tem ideias próprias para defender", defendeu.

"As únicas três coisas que Tarcísio apresenta como propostas são, praticamente, ameaças ao estado de São Paulo: desobrigar a vacina, tirar as câmeras dos uniformes policiais e vender a Sabesp. Até o Estatuto da Criança e do Adolescente ele cogitou não cumprir", acresenta.

"Estamos perto de ganhar essas eleições. Vamos fazer uma gestão com os partidos progressistas e atrair o centro para um governo republicano. Vai ser possível isolar quem ameaça as instituições e governar para todos os paulistas do interior, do litoral e da capital", destacou.

