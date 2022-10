Haddad centra críticas em Bolsonaro no segundo turno

Apoie o 247

247 - A campanha de Fernando Haddad (PT), candidato ao governo de São Paulo, tem centrado críticas em Jair Bolsonaro (PL) neste segundo turno, na tentativa de auxiliar o ex-presidente Lula (PT) no estado que ainda prefere a reeleição do atual ocupante do Palácio do Planalto.

"Haddad tem mirado em Bolsonaro nas propagandas veiculadas na televisão e no rádio e também usou essa estratégia no debate da TV Bandeirantes, na segunda-feira (10)", destaca a Folha de S. Paulo.

Políticos envolvidos nas campanhas de Haddad e Lula dizem que as críticas a Bolsonaro beneficiam ambos na mesma medida.

Haddad disputa o governo paulista com Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado de Bolsonaro.

