Haddad chama Bolsonaro de "assassino desgraçado" na Avenida Paulista

Revista Fórum - O ex-ministro Fernando Haddad (PT) participou do ato do #3J realizado na Avenida Paulista neste sábado (3). Haddad fez duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro e pediu o impeachment do mandatário.

“Cada vez que você ameaçar a democracia, ocuparemos as ruas. Aqui tem gente que lutou pela redemocratização do país. Você é um representante da ditadura militar, um representante mequetrefe, saiu dos porões da ditadura junto com os torturadores. Não se engane, Bolsonaro, você não é dono de nada, está com os dias contados”, declarou o candidato do PT nas eleições de 2018.

“O povo tá aqui na rua para tomar o país de volta das suas mãos. Você é um assassino desgraçado que matou milhares de brasileiros”, completou. O discurso do petista foi acompanhado por gritos de “Ole, Olá, Lula”.

