Haddad: como Weintraub passou num concurso se é semianalfabeto?

O presidenciável Fernando Haddad criticou mais uma das ações do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que desta vez disse que "os concursos públicos no Brasil selecionam pessoas com viés político de esquerda".

"Como Weintraub passou num concurso público como candidato único com apenas título de mestre para uma universidade federal prestigiada, sendo de extrema-direita e semianalfabeto?", disparou Haddad.

Jair Bolsonaro publicou em suas redes sociais um vídeo em que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirma que os concursos públicos no Brasil selecionam pessoas com viés político de esquerda.

