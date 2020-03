Haddad: coronavírus ganhou reforço do bolsonavírus

247 - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad criticou Jair Bolsonaro, que tinha convocado protestos pelo fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. "Coronavírus ganha reforço do bolsonavírus neste domingo", escreveu o ex-presidenciável no Twitter.

Políticos criticaram a postura de Bolsonaro, porque as aglomerações nos protestos aumentam ainda mais o risco de novas infecções pelo coronavírus. Deputados Paulo Teixeira (PT-SP) e Marcelo Freixo (PSOL-RJ) foram alguns dos parlamentares que desferiam duras críticas ao ocupante do Planalto, além do governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).