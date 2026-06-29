Haddad critica infraestrutura das Etecs e promete reforma inspirada nos institutos federais em São Paulo

247 – O pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou que pretende promover uma ampla reformulação das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e das Faculdades de Tecnologia (Fatecs), tendo como referência o modelo dos Institutos Federais de Educação. Haddad criticou as condições de infraestrutura da rede estadual de ensino técnico e defendeu investimentos para elevar o padrão dessas instituições.

argumentou que a expansão dos Institutos Federais nos últimos anos representou uma transformação significativa no interior paulista e pode servir de modelo para a educação profissional do estado. Ele destacou que a região passou de três para 57 unidades, atendendo mais de 70 mil estudantes.

Ao detalhar sua proposta, o ex-ministro da Fazenda afirmou que pretende replicar o padrão adotado pela rede federal. "Eu quero fazer do padrão do Instituto Federal uma espécie de referência para a reforma que eu pretendo fazer das Etecs de São Paulo. Acho que nós estamos com Etecs com uma infraestrutura precária e nós queremos dar às Etecs e Fatecs o mesmo padrão de excelência que nós temos no Instituto Federal", declarou.

Haddad também avaliou que a educação profissionalizante paulista perdeu dinamismo nos últimos anos. Segundo ele, professores demonstram preocupação com os resultados dos novos indicadores nacionais de qualidade da educação, que, na avaliação do pré-candidato, não deverão ser positivos.

Outro ponto de crítica foi a política de expansão do ensino em tempo integral durante a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), provável adversário de Haddad na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes em outubro. O petista afirmou que houve redução das oportunidades para estudantes que precisam conciliar trabalho e estudo, especialmente pela falta de cursos no período noturno.

"Tem muito aluno reclamando da falta de oportunidade de estudar por conta da ausência de cursos noturnos. Uma parcela da população que trabalha o dia inteiro. A gente está vendo que a educação de São Paulo está perdendo o ímpeto. Nós que já figuramos entre os primeiros colocados na qualidade do ensino médio estamos ficando pra trás", afirmou.

Além da reestruturação das Etecs e Fatecs, Haddad defendeu que a valorização dos professores e a melhoria da infraestrutura escolar sejam prioridades de seu programa de governo, caso seja eleito.

Estratégia de campanha

Durante a conversa com jornalistas, Haddad afirmou que pretende concentrar sua campanha na apresentação de indicadores econômicos e sociais, tanto para a disputa estadual quanto para o debate nacional. Segundo ele, a estratégia será confrontar dados oficiais de diferentes gestões para embasar as propostas apresentadas ao eleitorado.

"A nossa força é a força da verdade e dos fatos. Nós vamos trabalhar com os dados oficiais, mostrando que São Paulo não esteve numa situação crítica como hoje desde o governo Fleury [1991-1995]. Nós não estamos andando devagar, nós estamos andando pra trás. Então o nosso objetivo é levar a melhor informação pro cidadão saber o que está acontecendo, porque hoje tem muita propaganda", declarou.

Ao comentar o cenário da eleição presidencial, Haddad avaliou que a disputa tende a ser equilibrada e voltou a defender que os eleitores utilizem indicadores objetivos para orientar sua decisão nas urnas.

"Na minha opinião a gente tem que tentar fazer com que o eleitorado brasileiro se baseie em dados pra tomar uma decisão sobre o destino do país. Não tem um único dado da economia brasileira que não seja muito melhor hoje do que no governo dos Bolsonaro", afirmou.