Haddad critica intolerância religiosa de bolsonaristas: 'isso não pode ser elevado à categoria de política de Estado'

247 - O candidato a governador de São Paulo Fernando Haddad (PT) criticou duramente a intolerância religiosa e o uso da fé na disputa eleitoral. “Vamos respeitar nossa Constituição, não vamos promover a intolerância no nosso país […] isso não faz parte da nossa cultura e não pode ser elevado à categoria de política de estado”, disse Haddad nesta quarta-feira (12), antes de participar de uma missa em celebração ao dia de Nossa Senhora Aparecida, na Zona Leste da capital paulista, ao lado de Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice-presidente na chapa encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A crítica de Haddad está atrelada às cenas de violência produzidas por bolsonaristas contra profissionais de comunicação que cobriam a visita de Jair Bolsonaro (PL) à basílica de Nossa Senhora Aparecida na quarta-feira. Para o vigário da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Itaquera, Rosalvino Morán Viñayo, Bolsonaro é "católico por conveniência" e faz uso da religião para obter dividendos políticos.

“Geraldo (Alckmin) sempre foi católico fervoroso e fez questão de não fazer nenhum discurso. Bolsonaro foi a Aparecida como um ato político, e não religioso. A diferença dele para Geraldo, Haddad e Lula é como a que existe entre céu e a Terra”, disse o padre, de acordo com o jornal O Globo.

Ainda segundo a reportagem, o padre Rosalvino afirmou ser amigo de Alckmin e Haddad há muitos anos e que partiu do ex-governador o pedido para que os políticos pudessem assistir à missa na paróquia Nossa Senhora Aparecida.

”Geraldo me ligou e disse que queria vir aqui. Perguntei por que ele não iria a Aparecida e ele me disse que não queria fazer um ato político como o do presidente (Jair Bolsonaro). Ele está certo”, observou o religioso.

Todo o mundo que veio aqui pedir benção foi eleito”, disse o vigário da Paróquia Nossa Senhora Aparecida após a cerimônia. O religioso ressaltou que Haddad "está na fila", mas que não foram feitos pedidos de voto no local.

